DUFOUR, Gilberte Tremblay



Au CHSLD Saint-Augustin, le 8 octobre 2017, à l'âge de 84 ans et 11 mois, est décédée dame Gilberte Tremblay, épouse de M. Roland Dufour. Elle demeurait à Québec (arrondissement Beauport). La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairede 9h à 10h50.L'inhumation aura lieu ultérieurement au cimetière de St-Grégoire de Montmorency. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Dany, Jasmin, Louise (Pierre Roy) et Jean-François; ses petits-enfants : Eve, David, Lisanne et Sandrine; ses arrière-petits-enfants: Nicolas, Raphaël, Elliot, Thomas, Emy et William; son frère: Alexis (feu Rita Harvey); sa sœur: Suzanne (Camil Dufour); son beau-frère et sa belle-sœur de la famille Dufour: Jean-René (feu Huguette Picard), et Louisette; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, ave Belvédère, bureau 312, Québec (Québec)G1S 3G3 tél: 418 527-4294 www.societealzheimerdequebec.com