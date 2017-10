BOUDREAULT, Gabriel, C.Ss.R.



Le 4 octobre 2017, est décédé à l'âge de 95 ans, le Père Gabriel Boudreault au monastère des Rédemptoristes de Sainte-Anne-de-Beaupré. Il était le fils d'Onésime Boudreault et de Rosana Côté. Le Père Gabriel est né le 19 septembre 1922 à Sainte-Anne-de-Beaupré, Québec. Le Père Gabriel a été ordonné prêtre le 26 juin 1949 à Aylmer-Est, à la maison des Rédemptoristes. Pendant 68 ans, en tant que prêtre rédemptoriste, il a servi l'Église au Japon, à Rome et au Burkina Faso, Afrique. Malade, il est revenu au Québec pour vivre et se faire soigner à notre infirmerie de Sainte-Anne-de-Beaupré. En plus de ses confrères, il laisse dans le deuil sa sœur Paula Boudreault, sa belle-sœur Denise Potvin Boudreault, son filleul Pierre Boudreault, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es).Les Rédemptoristes accueilleront la famille et les amis du Père Gabriel aule vendredi 13 octobre, de 16 h à 21 h. Le samedi, jour des funérailles, il y aura un temps de prière du matin à 9 h avant de nous rendre à la Basilique pour la célébration. Le corps de notre confrère reposera dans le lot familial au cimetière de Notre-Dame-du-Rosaire de Beaupré sous la direction des