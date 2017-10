CROTEAU, Jean-Marie



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 26 septembre 2017, à l'âge de 89 ans, est décédé monsieur Jean-Marie Croteau, fils de feu madame Yvonne Robitaille et de feu monsieur Lucien Croteau, époux de dame Agnès Robitaille. Il demeurait à Québec.de 9 h 30 à 11 h.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Agnès; ses enfants : Robert (Marie-Josée Tardif), Richard, Sylvie (Jean-Yves Leclerc); ses petits-enfants : Michael (Christina Boudreault), Stéfannie (Maxime Garon), Pier-Olivier, Émilie, ses sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Croteau et Robitaille, ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Alzheimer, 1040, av. Belvédère, bureau 201, Québec (Qc) G1S 3G3 T 418 527-4294 www.societiealzheimerdequebec.com.