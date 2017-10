D'ASTOUS, Alvine Lebouthillier



À l'unité de soins palliatifs du Centre d'hébergement Charlesbourg, le 30 septembre 2017, à l'âge de 77 ans, est décédée madame Alvine Lebouthillier, épouse de monsieur Jean-Yves D'Astous. Elle demeurait à Québec (arr. Beauport). La famille vous accueilleraà compter de 11h30 au salon commémoratifMadame Lebouthillier laisse dans le deuil son époux monsieur Jean-Yves D'Astous, ses enfants : Pierre (Donatienne Boudreault) et Dominique (Daniel Giroux) ; ses petits-enfants : Maxime D'Astous (Jany Dallaire), Audrey D'Astous (Steven Dallaire), Léanne Giroux et Alek Giroux (Mélina Tremblay) ; ses frères et sa sœur : feu Ovide (Armande Francoeur), feu Robert, feu Réjean (Huguette Moreau), Michel, Réjeanne (Gaston Lelièvre) et Rolland (Rollande Cloutier); son beau-frère Mario D'Astous (feu Carmen Leblanc) et sa belle-sœur Elizabeth Fiola (Léonpold Claveau) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier l'équipe du CLSC d'Orléans et celle de l'unité de soins palliatifs du Centre d'hébergement de Charlesbourg pour le support et les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à l'Association des bénévoles du Foyer Charlesbourg, 7150, boulevard Cloutier, Québec, QC G1H 5V5.