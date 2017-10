MARANDA, Aline



Au CHSLD de Saint-Prosper, le mercredi 4 octobre 2017, à l'âge de 91 ans et 1 mois, est décédée madame Aline Maranda, épouse de feu Adrien Laflamme et la fille de feu Marie-Louise Gagnon et de feu Léon Maranda. Elle demeurait à Saint-Prosper. Madame Aline Maranda sera exposée à la résidence funérairele dimanche 15 octobre en après-midi de 13h30 à 16h30 et en soirée de 19h à 21h ainsi que lundi, jour des funérailles, à compter de 9h.et de là au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil ses enfants: André (Jeanne Morin), Louise (Oneil Poulin), Bibiane (Bernard Beaudoin), Réjean (Joan Chrétien), Sylvie (Mario Loignon), Alain (Anne Bouchard) et Nathalie; ses 12 petits-enfants et 15 arrière-petits-enfants. Elle était la soeur de : feu Emmanuel, Yolande (Jean-Paul Gagnon), feu Jeannine (feu Irenée Vallée), feu Luc (feu Claudette Chalut), feu Raynald, feu Paul-Emile (Phylus Fish), Clermont (Pauline Turcotte), Michel (Dorothée Fortin), René (Denise Pellerin), feu Denise, Florian et Jocelyn (Martha Boots). Elle était la belle-soeur de feu Jean-Paul (feu Alphonsine Beaudoin), feu Marguerite, feu Gérard (Juliette Maheux), feu Jeanne (feu Maurice Méthot), feu Georges, feu Rose-Hélène (feu Léonard Samson) et feu Bruno (Denise Quirion). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille désire remercier tout le personnel du CHSLD de Saint-Prosper, ainsi que celui de la résidence Le Rayon de Soleil de Saint-Prosper et Monsieur Michel Bernier pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches, 440, boul. Vachon Sud C.P.1, Sainte-Marie, Beauce, G6E 3B4.