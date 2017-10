BANVILLE, Marthe Bélanger



Au CHUL, le 5 octobre 2017, à l'âge de 90 ans, est décédée dame Marthe Bélanger, fille de feu Jules Bélanger et de feu Clémentine Lévesque, épouse de feu monsieur David Banville. Elle demeurait à St-Augustin-de-Desmaures.La famille vous accueillera aude 17 h à 19 h.Elle laisse dans le deuil, ses enfants : Louise, feu Denis (Myriam Mazzucato), Kiki (France) (Jacques Paquet) et Martine (Michel Langelier), ses 9 petits-enfants et 15 arrière-petits-enfants ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel du CHUL pour les bons soins prodigués.