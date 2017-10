BOUTIN, Dominic



Après un long combat contre le cancer, est décédé, à la Maison du Littoral, Dominic Boutin, âgé de 45 ans et 11 mois. Il demeurait à Lévis. Il laisse dans le deuil son fils adoré Zachary Boutin, la mère de son fils, Karine Huard, sa mère Claudette Bisson (Michel Ricard) et son père Roger Boutin (Huguette Lacasse); ses demi-frères et soeur : Jean-François Ricard (Carmen Moulin), Isabelle Ricard (Patrick Bisson), Vincent Ricard (Christina St-Germain); ses oncles et tantes de la famille Boutin et Bisson : Huguette Boutin (Jean-Pierre Godin), feu Rita Boutin (Paul-Émile Buteau), Robert Boutin (Monique Lachance), Marcel Boutin (Lorraine Labrie), Noël Boutin (Lise Boutin), Adrien Boutin, André Boutin (Francine Poisson), Yolande Bisson (Roland Couture), Benoit Bisson (Yolande Létourneau), Georgette Bisson, Rachel Bisson (Manuel Laplante), Céline Bisson, feu Gaétan Bisson (Bernadette Laliberté), feu Raymond Bisson (Rollande Cantin), Fernand Bisson (Danielle Giguère) et Suzanne Bisson; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un don à la Maison du Littoral serait bien apprécié pour reconnaître l'excellent service du personnel auprès des gens en fin de vie et leur famille.Vous pourrez offrir vos sympathie au même endroit à compter de 9h.