NOLIN, Gilles

À la résidence Côté Jardins, Québec, le 4 octobre 2017, à l'âge de 88 ans 11 mois, est décédé monsieur Gilles Nolin, époux de feu Dame Madeleine Beaulieu. Né à St-Pierre I.O., le 28 novembre 1928, monsieur demeurait à Québec. Les membres de la famille recevront les condoléances àle samedi 14 octobre 2017 à compter de 14 h.Les cendres seront par la suite déposées au columbarium de La Seigneurie. Monsieur Nolin laisse dans le deuil : ses enfants : Marlayne (Yves Therrien), France (Gilles Tremblay), Linda, Jeannot (Christine Morin); ses petits enfants : Yann, Éric, Cynthia, Styven, Yannick; ses arrière-petits-enfants : Keven, Antoine, Eliot, Alyson, Laurent; sa conjointe Jeannette Aubut; les enfants de sa conjointe; ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs : Yvette (feu Robert Lachance), Pauline (René Laberge), Denise (Lucien Ferland), Françoise Beaulieu (feu Jean Marie) ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Gilles était également le frère de Wilfrid, Roger, Jean Guy, André et Benoit, tous décédés. La famille remercie tout le personnel de la résidence Côté Jardins pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de votre choix. Les funérailles sont sous la direction de