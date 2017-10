Centre de foires ExpoCité : le Salon Habitation d’automne bat son plein

Plus de 150 exposants s’installent au Centre de foires ExpoCité pour la fin de semaine, dans le cadre du Salon Habitation d’automne.

L’ambassadrice et designer Marie-Christine Lavoie sera présente pour répondre aux questions des visiteurs, en plus de donner quelques conseils déco.

Au total, plus de 25 000 visiteurs sont attendus et pourront admirer des maisons grandeur nature, en plus de la future maison qu’occuperont les gagnants de l’émission Occupation Double.