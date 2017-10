LAVOIE, Yvon



À son domicile le 5 octobre, à l'âge de 63 ans et 6 mois, est décédé monsieur Yvon Lavoie, époux de feu madame Lyne Chamberland et conjoint de madame Sylvie Harvey. Il demeurait à La Malbaie. Les membres de la famille accueilleront parents et amis(es), à lale vendredi, 13 octobre de 19h à 22h etde 9h à 10h20.Les cendres de monsieur Lavoie seront déposées au Colombarium de la Coopérative Funéraire Charlevoisienne de La Malbaie. Monsieur Lavoie laisse dans le deuil sa conjointe: madame Sylvie Harvey; ses enfants: Geneviève et Pierre-Luc (Geneviève); les enfants de sa conjointe: René (Dana), Martin (Édith); son petit-fils: Rafaël; ses frères et soeurs: Paul-Emile (Marie-Claire), feu Paul-Etienne (Esther), feu Gérard, Jean-Guy (feu Pauline), feu Marcel, feu Clément, Julien, Rémi, Jeannot; sa belle-soeur: Pierrette Arsenault; ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Chamberland: Manon (Jocelyn), Lili (Alain), Johanne (André), Marco (Louise), Renée; sa belle-mère: madame Annette Rochefort(feu Henri-Paul); son filleul: Mathieu; ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Harvey: Huguette (Jacques), Céline, Louise ainsi que, cousins, cousines, neveux, nièces, autres parents et amis(es). La famille tient à remercier le docteur Normand Harvey, Maurice Tremblay, le personnel du CLSC et de l'Agence Vivre Chez Soi pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Sclérose latérale amyotrophique. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à la