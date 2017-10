LECLERC, Pauline Grondin



À l'Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré, le 4 octobre 2017, à l'âge de 89 ans, nous a quittés entourée de sa famille, dame Pauline Grondin, affectueusement appelée "Popo". Elle était l'épouse de feu monsieur Gaston Leclerc, fille de feu monsieur Léopold Grondin et de feu dame Gracia Joncas. Elle demeurait à Beaupré, autrefois de St-Tite-des-Caps. La famille vous accueillera pour un moment de reconnaissance le samedi, 14 octobre 2017 de 12h à 14h50 au salon funéraire duUne liturgie de la parole en présence d'un prêtre suivra à 15h. Les cendres seront déposées au cimetière de Montmorency à une date ultérieure sous la direction desElle laisse dans le deuil ses enfants, gendres et belles-filles : France (Serge Potvin), Marie-Andrée (Gilles Giroux), Pierre (Nancy Tanguay), Martin (Sylvie Pichette) et elle était la mère de feu Sylvie ; ses petits-enfants : Jean-Philippe Potvin (Sophie Lavoie), Olivier Giroux, Marc-Antoine Giroux (Roxanne Breton), Catherine Leclerc (Marc-Alexandre Verreault), Laurie Leclerc (William Clothier), Jean-Michel Leclerc (Marie-Pier Bradet), Sébastien Leclerc (Nadia Lajoie) ; ses arrière-petits-enfants : Liam Leclerc, Elliot Leclerc et Alexis Verreault ; son frère Jean-Roch (Nicole Jones). L'ont précédée ses frères et ses belles-sœurs : Paul-Émile (Alice McKinnon), André (Jeannine Brown), Hervé (Lorraine Lavoie), Jean-Claude (Pierrette Huard), ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Leclerc, Marie-Rose (Eudore Pichette), Gérard (Simone Chalifour), Lauretta (Armand Larouche), Philippe (Émilienne Bouchard), Paul-Henri (Marie-Paule Dufour), Thérèse, Mgr Marc Leclerc et Madeleine (Jean-Claude Mathieu). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). Sa famille tient à remercier sincèrement le personnel des Jardins de la Côte et de l'Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré (2ième côte), ainsi que les docteures Michèle Pépin et Caroline Kochuyt pour les bons soins prodigués à leur mère. Que toute marque de sympathie se traduise par un don à la Fondation Hôpital Ste-Anne de Beaupré, 11 000, rue des Montagnards, Beaupré, (Québec) G0A 1E0 et/ou La Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 312, Sillery (Québec) G1S 3G3