De la légalisation du cannabis

Je sais qu’on devra s’y faire. La légalisation du cannabis est à nos portes et il ne reste plus qu’à organiser les contours de la vente. Cela, même si ça reste une aberration pour certains citoyens, et une bénédiction pour d’autres. Je pense personnellement que cette loi est juste et qu’elle a sa raison d’être. Je me demande par contre ce qu’elle va vraiment changer à ce qui se passe actuellement? Ceux qui consomment vont continuer à le faire en achetant dans les officines publiques si c’est moins cher, mais en continuant à faire appel à leur pusher si ses prix sont meilleurs. Pourquoi donc tous les non consommateurs s’énervent-ils avec cette loi?

Consommateur occasionnel

Je pense que la principale préoccupation des citoyens concerne l’accès trop facile que les jeunes auront au produit et le danger que ça représente pour un cerveau pas encore formé, de se brûler les neurones et de ruiner sa vie.