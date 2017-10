Des exploits de fin de saison

Le 5 septembre dernier, Lucie Labrecque a réalisé un trou d’un coup au trou numéro 5 du parcours Rouge du club Le Grand Portneuf. Elle a réalisé l’exploit avec son Hybride 6 (90 verges).

André Pouliot, Gisèle Gagnon et Maurice Gagnon ont été témoins de son superbe coup. Toujours au Grand Portneuf, cette fois le 17 septembre, Denis Simard a aussi réussi l’exploit au trou numéro 8 du parcours Vert. Il a exécuté ce coup avec son fer 6 sur une distance de 146 verges. Marc Grenier, Marquis Gagnon et Jean Laroche ont été témoins de l’exploit. Passons au club de golf Albatros maintenant. Le 13 septembre, Jean-François Garon a réussi un trou d’un coup avec un fer 7 au trou numéro 13. Le 24 septembre, c’était au tour d’Yvon Langlois de s’exécuter parfaitement, avec un fer 8, au trou numéro 16.

Desjardins et la Colombie

Photo courtoisie

Le 26 septembre dernier, l’équipe de la Caisse Desjardins de Limoilou accueillait huit représentants des instances gouvernementales et d’institutions financières de la Colombie à l’invitation de Développement international Desjardins (DID), une composante du Mouvement Desjardins. L’objectif de la rencontre était de permettre aux représentants sud-américains de se familiariser avec le modèle et les valeurs du Mouvement Desjardins, notamment en matière de gouvernance et de services financiers agricoles, mais aussi en ce qui a trait à l’engagement de la caisse dans son milieu. Desjardins, par l’entremise de sa composante DID est présent en Colombie depuis 2014.

De futures vedettes

Photo courtoisie

Raphaël Sylvain et Arianne Nadeau, deux jeunes du Patro Roc-Amadour et amateurs de tennis, ont été gâtés à l’occasion du 25e anniversaire de la Coupe Banque Nationale présentée au PEPS à la mi-septembre. Ils ont reçu un an de cours et entraînements de tennis à l’Académie de Tennis Hérisset Bordeleau et ont aussi assisté aux demi-finales et aux finales de la Coupe Banque Nationale 2017, en collaboration avec Wilson et Tennis Canada. Sur la photo, de gauche à droite, à l’avant : Vincent Vallières, du Patro Roc-Amadour ; Lisa Bijeau, le jeune Mathis Nadeau, Ariane Nadeau, Raphaël Sylvain et Manon St-Gelais. À l’arrière : Martin Nadeau et Jacques Hérisset, directeur de la Coupe Banque Nationale.

Les Diabétiques de Québec

Photo courtoisie

La 33e soirée-bénéfice (en formule cocktail dînatoire et spectacle) des Diabétiques de Québec se tiendra le jeudi 9 novembre au Palais Montcalm de Québec. Les humoristes Simon Leblanc (photo de gauche) et Pierre-Luc Pomerleau (en première partie) présenteront leurs spectacles sur la scène de la Salle Raoul-Jobin à compter de 20 h. L’association Les Diabétiques de Québec regroupe près de 3000 personnes diabétiques dans la grande région de Québec. Depuis 31 ans, elle offre les outils permettant à la personne diabétique de mieux comprendre et gérer sa maladie afin d’en éviter les complications. Renseignements et billets : 418 656-6241 p.2

Anniversaires

Photo courtoisie

Hélène Lauzier (photo), de Hélène Lauzier agence immobilière... Rachel Bouchard, de Raymond Chabot Grant Thornton à Québec... Jessica Barker, comédienne et actrice québécoise, 40 ans... Danielle Proulx, comédienne québécoise, 65 ans... Lise Giguère, chroniqueuse voyage au Journal de Québec.

Disparus

Photo courtoisie

Le 12 octobre 2016. Dylan Rieder (photo), 28 ans, skateur professionnel et mannequin américain... 2015. Bob Leuci, 75 ans, ex-policier du NYPD devenu écrivain américain de romans policiers... 2013. Maryelle Kirouac, 70 ans, ex-directrice artistique du Théâtre La Fenière et ex-chroniqueuse radio.