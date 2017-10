Gilles Demers





Au Centre Hospitalier Universitaire de Québec (CHUQ), pavillon CHUL, le 1er octobre 2017, à l'âge de 87 ans et 10 mois, est décédé Gilles Demers, époux de Denise Racicot et fils de feu madame Hermance Cloutier et de feu monsieur Donat Demers.le vendredi 13 octobre de 14h à 17h et de 19h à 22h, le samedi 14 octobre à compter de 11h30.Gilles Demers laisse dans le deuil son épouse Denise Racicot; ses enfants : François (feu Aline Leclerc), Pierre (Danielle Aubut), Nicolas (Lucie Destrempes), Marie-Andrée, Anne-Catherine et Thomas Frédéric (Renée Desjardins); ses petits-enfants : Marilou, Marc-Antoine (Catherine), Jean-Christophe, Kim, Thomas, Catherine Desjardins-Bégin et Antoine Desjardins-Bégin; ses frères : Jacques (feu Nicole White), Yves (Madeleine Drolet), Jean et Denis et sa cousine Lise Cloutier. Lui ont précédé son fils André, ses soeurs Thérèse et Louise et son beau-frère Jacques Racicot (Danielle Morali). Il laisse aussi dans le deuil ses belles-soeurs et ses beaux-frères : Jules Racicot (feu Marcelle Lussier), Madeleine Racicot, Marc Racicot (Solange Gosselin) et Diane Racicot. L'agréable et marquant souvenir de Gilles perdure aussi pour ses nièces, neveux, cousins, cousines des familles Demers, Racicot, Cloutier, Couture, Lafond, Brunet, Crevier, ainsi que pour tous ses amis et collègues qui l'ont aimé.Gilles complète de brillantes études au Collège de Lévis puis à la faculté de droit à l'Université Laval en 1952 : elles furent accomplies avec un '' magna cum laude'', un ''summa cum laude'', et il a reçu la médaille d'or du Gouverneur Général du Canada ainsi que le Prix de la Chambre des Notaires du Québec pour s'être classé le premier de sa promotion. Il poursuit ses études en Droit des Compagnies à la London School of Economics and Political Sciences à Londres ainsi que des cours de Doctorat en Droit à l'Université Laval.À l'âge de 24 ans, Me Gilles Demers, ouvre ses études à Québec et à Lévis exerçant en tant qu'associé senior de ''Demers, Corriveau, Croft, Auger & Martin, Notaires'' jusqu'en 1980. En 1966, il fut l'un des bâtisseurs et dirigeants de la Compagnie de l'Assurance vie du St-Laurent. Celle-ci est acquise par le Groupe Optimum en 1971, pour lequel il devient par la suite Secrétaire général et Conseiller juridique à Montréal (1981-1999), Juriste-Conseil (1999-2009), membre de multiples conseils d'administration jusqu'en 2014 pour ensuite demeurer un administrateur honoraire: Me Gilles Demers a reçu le 11 janvier 2010 le titre de ''Grand Bâtisseur'' du Groupe Optimum inc. pour sa contribution à la création, au développement et à la croissance du Groupe Optimum depuis 1971.Personnage très actif dans sa profession, il en fut un représentant prolifique et remarquable. Soulignons qu'à la Chambre des Notaires, il a participé et présidé plusieurs comités touchant la législation de l'Ordre des Notaires, l'avenir et le développement stratégique de la profession ainsi que l'aspect des relations canadiennes et internationales.Délégué officiel auprès de l'Union Internationale du Notariat Latin (UINL) de 1963 à 2010, il devint membre du conseil permanent dès 1977 où il participa à diverses commissions. Il présida ensuite le comité organisateur du 18e congrès de l'UINL (1984-1986), fit connaître l'UINL au Ministère de la Justice de la République Populaire de Chine, représenta l'UINL auprès de l'ONU (1986-1989) puis en fut le premier président canadien de 1989 à 1992. Pendant ce mandat, il a visité la presque totalité des notariats des 50 pays membres pour en faire la promotion en plus de préparer l'admission d'une dizaine d'autres pays venant d'Europe de l'Est et d'Afrique. Depuis 1993, il est demeuré président honoraire de l'UINL.Ses diverses fonctions dans sa profession lui ont permis de recevoir plusieurs distinctions honorifiques au cours de sa carrière. La Chambre des Notaires du Québec lui a décerné le Prix d'excellence Pierre Duquet ainsi que la Médaille d'honneur. Il a aussi reçu l'Orden Jose Justo Nunez du Notariat Argentin et l'ordre National du Lion décerné par la République du Sénégal. Tout récemment, le 18 juillet dernier, Me Gilles Demers en tant que lauréat de la médaille d'honneur a reçu le droit d'adjoindre à son nom le titre honorifique de '' Notaire Émérite'' (Notarium Emeritus).Même s'il a eu une vie professionnelle bien remplie, Gilles s'est permis d'être un administrateur actif et souvent à titre de secrétaire, pour la Commission Scolaire de Lévis, le Centre Hospitalier de l'Hôtel-Dieu de Lévis, l'Union Canadienne compagnie d'assurance, la Coopérative d'habitation de Lévis, et pour la Caisse Populaire de Lévis dont il devint président en 1977. Il fut même conseiller à la ville de Lévis de 1966 à 1969.Il devint aussi actionnaire avec ses collègues investisseurs dans différentes compagnies contribuant à leur développement; citons par exemple les Placements d'Auteuil, l'Agence Maritime inc., la Société Delbro, le Club de Golf de Charny, Chimo et quelques autres.Personnage brillant et reconnu pour sa courtoisie, Gilles a toujours su rester simple dans ses relations avec les gens qu'il rencontrait. Féru en histoire, il avait aussi un intérêt marqué pour les biographies de personnages illustres et sa mémoire lui permettait de retenir bien des anecdotes. Amant des beautés de la nature, il appréciait la culture musicale, littéraire aussi bien que les beaux-arts qu'il prenait plaisir à partager. Malgré toutes ses obligations, Gilles a toujours particulièrement aimé pouvoir passer du temps en famille pour revoir ses enfants et ses petits-enfants.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'une des institutions suivantes : La société Alzheimer Chaudière-Appalaches, Le CHUL, Le Centre hospitalier Hôtel-Dieu de Lévis, l'Université Laval, Le collège de Lévis . Des formulaires seront disponibles sur place.