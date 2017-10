École primaire encerclée par un pipeline à risque

Une école de Montréal-Nord est encerclée par le plus vieux pipeline en ville, dont la fermeture a été réclamée par deux experts de l’Office national de l’énergie en raison des risques qu’il pose.

Deux lignes de l’oléoduc Trans-Nord, datant de 45 et 65 ans, passent littéralement le long des deux côtés de la cour de l’école primaire Adélard-Desrosiers. Les conduites forment un « L » autour de l’établissement.

« C’est un indice que s’il arrive quelque chose de grave, ça va être le chaos », s’inquiète Luc Falardeau, ingénieur environnemental à la retraite et membre du comité citoyen Oléoduc Laval en Amont.

« Si les gens ne sont pas préparés, c’est la recette pour un désastre, renchérit Patrick Bonin, de Greenpeace. Sans être alarmiste, il y a un risque et les conséquences pourraient être extrêmement graves. »

« Nous, on est chargés de les apprendre et de les appliquer », dit-elle.

Elle admet néanmoins qu’il s’agit de plans généraux et non pas spécifiques au pipeline. Les deux points de rassemblement en cas d’évacuation sont d’ailleurs situés dans la cour de l’école, à moins de deux mètres de l’oléoduc, a constaté Le Journal.

L’un de ces points est en plus le long de la conduite d’égout, elle-même à quelques centimètres du pipeline. Or, « en cas de fuite, il y a une possibilité que les vapeurs de gaz s’infiltrent dans l’égout par les joints et provoquent une explosion », dit M. Falardeau.