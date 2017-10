DESBIENS, Jean-Baptiste



Au CHSLD Côté Jardins, le 3 Octobre 2017, à l'âge de 89 ans et 6 mois, est décédé Monsieur Jean-Baptiste Desbiens. La famille recevra les condoléances, aude 9 h à 11 h.Il laisse dans le deuil son épouse Pierrette Rochette; ses enfants: Ginette, Carole, Sylvain (Marie-Claude Lévesque) et Francine; ses petits-enfants: Frédéric (Annabelle), Marie-Lee, Alexandra et Laurie Ann. Étant le dernier des enfants vivants de feu Louis-Jacob et feu Adela Maltais, il est maintenant parti rejoindre son frère jumeau et complice feu Jean-Joseph Desbiens (Madeleine Trottier). Les membres de sa belle-famille Rochette: Monique (feu Louis-Joseph Gingras), Jacques (Pierrette Lamontagne), Lisette (feu Raymond Rochette), Odette (feu Jean-Claude Rochette), Claire (Richard Saindon), Suzanne et Lise, plusieurs neveux, nièces et amis. Vos témoignages de sympathies peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer du Québec Téléphone : 418 527-4294 Site web : www.societealzheimerdequebec.com ou Au Comité des bénévoles Côté Jardins St-Laurent. À l'attention de Côté Jardins. Des formulaires seront disponibles sur place.