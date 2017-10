PICARD, Georgette Lavoie



À l'Hôpital Honoré-Mercier de St-Hyacinthe, le 14 septembre 2017, à l'âge de 94 ans et 3 mois, est décédée dame Georgette Lavoie, fille de feu dame Grace Thibeault et de feu monsieur Alfred Lavoie, épouse de feu monsieur Roland Picard. Elle demeurait à Loretteville.La famille vous accueillera aude 9h à 11h.Elle laisse dans le deuil, ses trois enfants : Bertrand Picard (Francine Jacob), Linette Picard (Marcel Durand), Marc Picard; ses deux petits-fils : Martin Durand et Danny Picard (Julie Romanelli). Elle était la sœur et la belle-sœur de : Jeanne D'Arc Lavoie (feu Armand Guillemette), feu Rosario Lavoie (Amélie Boily), feu Stanislas Lavoie (feu Marie Blanche Boudreault), feu Alfred Lavoie (feu Judith Villeneuve), feu Zérilda Lavoie (feu Léopold Bergeron), feu Ginette Lavoie (feu Ferdinand Tremblay), feu Marilda Lavoie (feu Joseph Taché), feu Florida Lavoie (feu Alfred Hardy), feu Florence Lavoie (feu Adjutor Blanchette), et de Rosemonde Picard (feu Maurice Gingras). Elle laisse également dans le deuil de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel de l'Hôpital Honoré-Mercier pour leur dévouement, l'attention apportée et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don la Fondation des Maladies du cœur, 4715, avenue des Replats, bureau 261, Québec (QC), G2J 1B8, tél. : 418-682-6387.