GRENIER, Édith



Au Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches, secteur Beauce, le dimanche 8 octobre 2017, à l'âge de 85 ans et 1 mois, est décédée madame Édith Grenier, fille de feu Amédée Grenier et de feu Alice Leclerc. Elle demeurait à Saint-Georges et était native de Saints-Anges. Madame Édith Grenier sera exposée aule vendredi 13 octobre en soirée de 19h à 21h30 ainsi que samedi, jour des funérailles, à compter de 12h.et de là au cimetière paroissial. Elle était la soeur de feu Wilfrid (Thérèse Faucher), feu Lionel (Françoise Faucher), feu Benoit (Rita Mercier), Agathe (feu Jean-Marie Grégoire), feu Roméo (Antoinette Drouin), Lucille (feu Gérard Drouin) et de Éloïse (Marian Maheux). Elle laisse également dans le deuil ses filleuls Paul-Benoît Vitu et Daniel Grenier ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du coeur Beauce-Etchemin, 2640, boulevard Dionne, Saint-Georges, G5Y 3X8.