LACOMBE, Mireille Coulombe



À son domicile, le 9 octobre 2017, à l'âge de 66 ans et 11 mois, est décédée madame Mireille Coulombe, épouse de monsieur Alain Lacombe et fille de feu monsieur Laurent Coulombe et de feu dame Marie-Jeanne Fournier. Elle demeurait à Cap-St-Ignace. La famille recevra les condoléances à la, à compter de 9h.Les cendres seront déposées au cimetière de Montmagny. Elle laisse dans le deuil, outre son époux Alain, sa fille, Dominique Lacombe (Frédéric Breton), sa petite-fille, Alexe Breton, sa sœur, Lise (feu Gaétan Dufour), ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Lacombe, Claire (feu Clément Langevin), feu Jeannine (feu Roland Emond), Lorraine (Euchère Lachance), Jacques (Jacqueline Leclerc), Ghislaine (Gilbert Mercier), Guy (Catherine Journault), Marcel (Louisette Lachaîne), Pierre (Rolande Guimond), feu Lise (feu Bertrand Boily), Huguette, Jean-Louis (Louise Talbot), Jean-Marc (Rollande Brie), Francine, Danielle (François Gaulin); ainsi que ses neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Canadienne du Cancer. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction a été confiée à la