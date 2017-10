BROWN, Sylvie



À l'Hôpital St-Sacrement, le 5 octobre 2017, à l'âge de 53 ans, est décédée madame Sylvie Brown, épouse de monsieur Christian Perreault, fille de dame Réjeanne Lambert et de feu monsieur Jean-Louis Brown. Elle demeurait à Lac-Beauport.Elle laisse dans le deuil son époux Christian, ses filles : Alexandra (Marc-André Lavoie) et Gabrielle (Pierre-Luc Chayer); ses frères et sa sœur : Anne, Michel (Lucy Needleman), André (Sylvie Jobin) et Alain (Sonia Hamelin), ses beaux-frères et belles-sœurs : Diane (Laurent Lindsay), Jocelyn (Lyne Masson) et Marie-Josée (Patrick Berthiaume); ainsi que de nombreux oncles, tantes, cousins, cousines, neveux, nièces et ami(e)s. Malheureusement, le cancer s'est invité, mais soyez sans crainte, son cœur quant à lui est resté comblé d'amour. Un sincère remerciement au personnel des soins intensifs de l'Hôpital Saint-Sacrement pour leur dévouement et leurs bons soins. Selon ses volontés, elle ne sera pas exposée.où la famille vous accueillera pour les condoléances à compter de 12 h. L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au cimetière de Charny. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer. Des formulaires seront disponibles sur place.