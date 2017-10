La chance d’être heureux

Risque ou chance ? Le mot chance désigne une éventualité heureuse. Au pluriel, il a le sens de « probabilité que quelque chose se produise ». Le mot risque traduit la probabilité de survenance d’un danger. On dira qu’une vie saine augmente les chances de vivre mieux et vieux. Mais on s’abstiendra de dire que les grands fumeurs courent plus de chances de mourir d’un cancer. La notion de risque doit s’introduire dans cette dernière phrase. Courir la chance, c’est attendre un sort heureux. Courir un risque, c’est s’exposer à un danger.