Le Lapeyrie 2018

Le bien connu sommelier Philippe Lapeyrie a récemment présenté la septième cuvée de son guide sur les vins. Il vous convie à la découverte de 125 coups de cœur accessibles.

Temps de carafage, période de garde, température idéale pour les servir, accords mets et vins... Optimisez votre expérience en sachant comment tirer le meilleur de ces vins fabuleux. En plus des notes de dégustation, trouvez de l’information sur l’origine, les cépages et la composition de chacun des produits présentés.

Ce guide de 296 pages comprend également des idées pour l’apéro, des suggestions de bouteilles à offrir en cadeau, des idées pour souligner un moment spécial. Une invitation à la découverte des vins d’ici et d’ailleurs. Maintenant disponible en librairie.

Consultez aussi la page Pleins feux dans l’édition papier du Journal de Québec, ce vendredi.