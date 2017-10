Les hostilités sont lancées à Roberval

La course à la mairie de Roberval est officiellement lancée. Le maire sortant Guy Larouche mise sur son bilan pour se faire réélire alors que son adversaire, Sabin Côté, veut redonner la parole aux conseillers et aux citoyens.

Selon lui, un de ses meilleurs coups est d’avoir baissé le taux de taxation municipal. « On veut avoir une ville qui est attractive, dynamique, mais si on est parmi les plus chers, les gens ne viendront pas s’établir chez nous », pense M. Larouche.