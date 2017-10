C’est en 1955, à Paris, que le destin de Jean-Paul Riopelle a croisé celui de Joan Mitchell. Pendant près de 25 ans, ces deux figures marquantes de l’art moderne ont vécu une histoire d’amour intense et tumultueuse. Le Musée national des beaux-arts du Québec propose une exposition inédite témoignant, à travers une soixantaine d’œuvres issues de collections publiques et privées internationales, du parcours de ce couple mythique.



Mitchell | Riopelle. Un couple dans la démesure se veut une véritable célébration de l’œuvre de deux artistes en pleine ascension, à la force de leur peinture, à leur influence au sein du mouvement expressionniste abstrait. Une occasion unique de redécouvrir l’œuvre de Riopelle – exubérante et sans cesse renouvelée - sous un nouvel angle et d’aller à la rencontre de celle de Joan Mitchell, inspirée par la poésie, la littérature et la musique. Une exposition exclusive conçue par le Musée national des beaux-arts du Québec, en partenariat avec le Musée des beaux-arts de l’Ontario. Jusqu’au 7 janvier 2018.



