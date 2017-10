Mon commandant!

Cet après-midi, ce sera vraiment la dernière fois. Vers 14 heures, il entrera dans le cockpit et, après avoir salué tous les membres d’équipage, il procédera rigoureusement aux vérifications d’avant-vol. Une heure plus tard, plein gaz, il fera monter le gros Airbus rempli au bouchon dans le ciel de Montréal avant de mettre le cap vers l’Est. Comme chaque année, l’avion est plein de célébrités et de gens qui ont payé 500 dollars pour vivre ces instants privilégiés. Moins de 30 minutes plus tard, il descendra et ralentira en survolant tout doucement le Vieux-Québec et son Château Frontenac et il poursuivra sur la rive nord avant un superbe arrondi au-dessus des spectaculaires chutes Montmorency. Pour la dernière fois de sa vie, il demandera ensuite la permission de se poser à Montréal. Dans ses écouteurs, les aiguilleurs de la tour vont le saluer et il arrêtera définitivement les deux moteurs à l’embranchement Air Transat. Vers 17 h, le commandant Robert Piché aura généreusement bouclé la boucle.