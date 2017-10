Nouvelle étape dans le dossier Anacolor avec la tenue d'une conférence de gestion

Une conférence de gestion a eu lieu, jeudi matin, dans le dossier opposant les citoyens de Cap-Rouge à l’usine de peinture de pièces architecturales Anacolor.



La conférence s’est tenue en marge de la demande d’autorisation du recours collectif, qui sera elle entendue le 21 novembre prochain.



Rappelons que dans le recours, les requérants demandent la somme de 5000 $ en dommage punitif pour toute personne ayant vécu dans le secteur touché depuis mars 2014.



Un dédommagement de 3000 $ par année pour les résidents les plus proches de l'usine et de 1500 $ par année pour ceux qui vivent un peu plus loin est également demandé.