Parc Paul-Émile-Beaulieu: la Ville investit à Lac-Saint-Charles

La Ville de Québec vient d’embaucher des architectes et des ingénieurs en prévision d’un chantier de 2 millions $ qui sera lancé l’an prochain au parc Paul-Émile-Beaulieu de Lac-Saint-Charles, le même où souhaite investir massivement Démocratie Québec.

Deux contrats de services professionnels, totalisant un peu plus de 100 000 $, ont été octroyés par le comité exécutif, mercredi, afin de planifier la réfection de la piscine extérieure et la reconstruction du pavillon adjacent.

Secteur « négligé »

La veille, Anne Guérette dévoilait un engagement au sujet du même parc situé sur la rue Delage. La chef de Démocratie Québec avait déclaré que le secteur de Lac-Saint-Charles était « le plus négligé » de la Ville de Québec.

« Non, on ne s’est pas fait couper l’herbe sous le pied par la Ville », a réagi la porte-parole du parti, Anne-Élisabeth Benjamin, assurant que le parti était au courant du projet qui a fait l’objet d’un appel d’offres au mois d’août. « Nous, notre projet va beaucoup plus loin. On agrandit le centre communautaire et on inclut une piscine intérieure », a-t-elle précisé.

Démocratie Québec dit vouloir répondre à la demande des citoyens qui se sentent « abandonnés » avec un projet doté d’un budget maximal de 10 M$.