Parce qu’on ne fait pas que des vins sucrés en Allemagne!

C’est un peu la faute aux Liebfraumilch, Black Tower et autres étiquettes aux noms douteux comme Relax Riesling qu’on a tendance à penser que les vins allemands sont tous des vins sucrés.

Il est vrai que l’Allemagne a une tradition vieille de plus de 2000 ans dans la production de vins avec une bonne proportion de sucre résiduel (les fameux Kabinett, Spätlese, Auslese, Beerenauslese, Trockenbeerenauslese et Eiswein), mais elle sait aussi produire des vins secs absolument délicieux. On les reconnaît par leur mention « Trocken », qui veut dire « sec ». Leur qualité, elle, varie selon qu’il est désigné comme Landwein (le pendant allemand de l’appellation d’origine contrôlée [A.O.C.] française), en passant par les mentions « Classic » et « Selection » qui sont apparues à partir du millésime 2000 tout comme la mention « Grosses Gewächs » (littéralement grand cru) pour les vins secs provenant des meilleurs sites.

Autant le dire, lire une étiquette de vin allemand est tout sauf simple, sans parler de la barrière de la langue qui n’arrange rien. Ne vous découragez pas pour autant ! La ­diversité des vins allemands, qu’ils soient secs ou sucrés, est impressionnante, sans parler du bonheur qu’ils appor­tent à table. Dans le cadre des festivités du 375e anniversaire de Montréal, l’hôtel Gault, en collaboration avec Vins d’Allemagne, présente une jolie exposition de photos sur le vignoble allemand : Cartes postales : La culture du vin. J’ai pu y goûter quelques vins fort intéressants, dont en voici certains en vente à la SAQ. Buvez moins. Buvez mieux.

Eins Zwei Dry 2015

Weingut Leitz, Rüdesheim : Johannes Leitz est reconnu comme l’un des meilleurs vignerons d’Allemagne et se démarque avec sa gamme de vins plus secs. Cette cuvée Eins Zwei Dry est une belle façon de s’initier aux vins de la maison. Nez agréable de pêche, d’abricot et de pomme jaune mûre. La bouche est bien détaillée, l’acidité est délicate et laisse une impression de vin sec malgré les près de 10 g de sucre résiduel. Étonnant ! Idéal avec les sashimis ou seul à l’apéro.

12 % Allemagne | Vin blanc | 18,95 $ | 9,9 g/l

★★★|$$

CODE SAQ : 12784885

Magnus Riesling 2015

Staffelter Hof, Moselle : Ç’a été sans doute mon coup de cœur de la dégustation ! Un très joli riesling, cépage roi en Allemagne. Un vin tout en délicatesse, avec un fruité étincelant, pas nécessairement complexe, mais énergique et très agréable à boire. Finale saline évoquant des notes de citron et de pomme. Production bio.

11,5 % Allemagne | Vin blanc | 20,95 $ | 7,8 g/l

★★★|$$

CODE SAQ : 13314480

Weissburgunder Trocken 2015

Ökonomierat Rebholz, Pfalz : Le weissburgunder est un autre cépage blanc intéressant à découvrir. C’est le résultat d’un croisement entre le riesling et le madeleine royale et il est connu en France et en Italie sous le nom de... pinot blanc. Il donne ici un vin élégant, au nez tendre de fruits blanc avec une touche de noix. De corps moyen, le vin montre une acidité relevée, ce qui laisse une impression sèche en finale et des flaveurs d’abricot et de poire. Un vin fin et polyvalent qui pourra très bien se prendre seul ou bien accompagner des plats à base de porc, de poisson ou de volaille.

12,5 % Allemagne | Vin blanc | 25,30 $ | 4,7 g/l

★★★|$$1/2

CODE SAQ : 13350755

Trocken Rivaner 2016

Schäfer-Fröhlich, Nahe : Le rivaner, qu’on appelle müller-thurgau là-bas, était jusque dans les années 1990 le cépage le plus cultivé d’Allemagne, notamment parce que c’est une variété qui mûrit vite. Il donne naissance à des vins gouleyants et fleuris, avec un arôme de muscat délicatement fruité. Celui-ci, de la maison Schäfer-Fröhlich est tout en subtilité. C’est léger, frais et bien sec. Parfait avec du saumon fumé ou autres fruits de mer.

11 % Allemagne | Vin blanc | 22,25 $ | 7,6 g/l

★★★|$$

CODE SAQ : 11897159

Löchle Pinot Noir 2012

Burg Ravensburg, Grosses Gewächs, Bade : Acquis en 2010 par le propriétaire de la maison Heitlinger, Burg Ravensburg est un des plus vieux vignobles du monde, ayant été fondé en 1251 ! Situé au sud de l’Allemagne, dans la région de Bade, adjacente à L’Alsace, où le climat est plus humide et moins ensoleillé. Un pinot noir absolument délicieux ! À l’aveugle, j’aurais dit un joli bourgogne village, voire un premier cru de côte de Beaune. Pas étonnant que cette cuvée porte la mention « Grosses Gewächs » qui veut dire « grand cru ».

13,5 % Allemagne | Vin rouge | 39,50 $ | n.d. g/l

★★★★|$$$



