Le deuxième Party de filles au garage se tiendra le 25 octobre dès 18 h 30, chez Audi Lévis sous la coprésidence d’honneur de mesdames Lynda Dallaire, du Groupe Dallaire, et Sylvie Dallaire, directrice générale de la Fondation Famille Jules-Dallaire.

Cette soirée « glamour » et festive vise à amasser des fonds au profit de la Fondation du Centre de réadaptation en déficience physique Chaudière-Appalaches (CRDP-CA). Au programme : dévoilement, en primeur, de la collection Haute Couture de chocolats fins de Jean-Claude Poitras, cocktail dînatoire, défilés de mode et espaces-comptoirs d’une douzaine d’entreprises.



Rappelons que la Fondation du CRDP-CA travaille activement à recueillir des fonds pour améliorer la qualité des services offerts aux personnes qui doivent composer avec une déficience affectant la motricité, l’audition, la vision et le langage et qui ont besoin de services spécialisés en réadaptation. Ces services sont offerts par le Centre intégré de santé et de services sociaux Chaudière-Appalaches (CISSS-CA) et améliorent la qualité de vie de ces personnes tout en leur permettant de gagner davantage d’autonomie. Depuis une décennie, plus de 40 000 personnes de la région de Chaudière-Appalaches ont bénéficié des services offerts dans l’un des quatre établissements du CISSS-CA, soit Lévis, Montmagny, Beauceville et Thetford Mines. Pour soutenir la cause : www.fondationcrdp-ca.com



