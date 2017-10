Place de choix

M. Blais, qui demeure ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, s’était depuis amélioré un peu sur le plan de la communication. Cet élan s’était brisé plus récemment lors de sorties maladroites sur un troisième lien et le prolongement de l’autoroute 40 vers l’ouest. Il avait malgré tout mené à bien des dossiers chers à M. Labeaume, tels que l’élargissement des autoroutes Henri-IV et Laurentienne, qui impliquent des investissements de près de 600 M$.