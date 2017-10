PlayerUnknown’s Battlegrounds atteint les 2 millions de joueurs en simultané

Le jeu de Battle Royale PlayerUnknown’s Battlegrounds a battu un tout nouveau record sur Steam, accumulant un nombre impressionnant de joueurs en simultané.

En août 2017, on apprenait que PlayerUnknown’s Battlegrounds avait dépassé le célèbre jeu Dota 2, pour quelques instants, en ayant le plus haut nombre de joueurs en ligne au même moment. PUGB avait plus de 877 000 joueurs en ligne, tandis que Dota 2 en avait 838 519.

IGN rapporte que Dota 2 a été le premier jeu à atteindre le million de joueurs en ligne il y a deux ans. Cette semaine, PlayerUnknown a atteint les deux millions. C’est énorme.

Au moment d’écrire ces lignes, il y a plus de 1 800 000 de gamers qui jouent au jeu.

Capture d'écran

Rappelons que PlayerUnknown’s Battlegrounds est toujours en accès anticipé, et que la sortie complète est prévue un peu plus tard cette année. Le jeu sortira également sur Xbox One.