Récital de piano tout Bach

Samedi 14 octobre, c’est dans un décor uniquement éclairé de chandelles au cœur de la magnifique église Saint-Dominique que la pianiste canado-chilienne Alejandra Cifuentes Diaz revisitera les chefs-d’œuvre les plus connus, les plus aimés de ce grand nom du courant baroque.

Une soirée musicale inoubliable pour découvrir et redécouvrir l’œuvre de ce compositeur marquant de l’histoire musicale, encore interprété aujourd’hui par les pianistes des quatre coins du monde. Une occasion inespérée de se laisser émouvoir par l’Aria, le Jésus que ma joie demeure, le Concerto italien, la grandiose Toccata et fugue, notamment.



À compter de 20 h. Billets en vente aux librairies Pantoute et à la porte, le soir du concert.



