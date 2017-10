Style au passage: Marie-Sophie Dion

Croisée à la boutique Judith & Charles chez Ogilvy.

L’inspiration:

Les variations du noir.

La pièce maîtresse:

Le pantalon en cuir.

La tendance:

Le cuir est clairement une des matières fétiches de la saison! Et il se décline à toutes les sauces... en mini-robe chez Saint Laurent, en maxi-jupe chez Michael Kors, et en pantalon chez une panoplie d’autres designers. On aime particulièrement la version taille haute d’Alexander Wang, parce qu’elle est très avantageuse pour la plupart des silhouettes. Marie-Sophie souligne parfaitement cette taille haute en portant son pantalon sur un tricot fin à col roulé... Un agencement qu’on a remarqué chez Salvatore Ferragamo, où le col roulé était roi cette saison ! Je termine avec la maxi-veste, qui est non seulement ultra tendance, mais une excellente façon d’allonger la silhouette. Et si vous voulez une pièce plus chaude, n’hésitez pas à investir dans un manteau long comme ceux vus chez Max Mara. Impact assuré!