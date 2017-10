Toute une transformation!

À quoi ça sert de changer la vaisselle de ton resto et de refaire le décor de la salle à manger si tu gardes le chef Groleau dans la cuisine ?

Comme le faisait remarquer le sénateur Pierre-Hugues Boisvenu hier, le Québec est le dernier de classe en ce qui concerne les délais du système de justice ; des criminels endurcis ont recouvré leur liberté à cause de l’arrêt Jordan ; on n’a toujours pas de registre des prédateurs sexuels ; la réforme de l’IVAC a accouché d’une souris ; et la loi sur la neutralité religieuse est dénoncée de toutes parts...