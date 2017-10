Une association évidente

Deux géants de l’art moderne qui ont partagé leur vie pendant 25 ans ont, pour la toute première fois, une exposition commune qui leur est consacrée. Les œuvres immenses de Joan Mitchell et Jean-Paul Riopelle dialoguent d’une façon si naturelle que les réunir sur les mêmes murs est une évidence.

Il existe plusieurs couples d’artistes célèbres, comme Claudel et Rodin, à qui le MNBAQ avait consacré une rétrospective en 2005. C’est au tour du Canadien Jean-Paul Riopelle, qui a été amoureux de l’artiste américaine Joan Mitchell, avec qui il s’est installé à Paris durant la majeure partie de leur relation, entre 1955 et 1979.

Il a d’abord fallu faire un immense travail de recherche et de documentation qui n’avait jamais été fait pour mettre les œuvres en parallèle, les analyser, savoir où elles avaient été exposées. Il fallait ensuite convaincre les prêteurs et, surtout, déménager ces toiles grands formats qui ne peuvent être touchées sans leur présence.

C’est en 1955 qu’a eu lieu leur rencontre à Paris. Durant les années qui ont suivi, certaines transformations ont été observées dans le travail de chacun. Riopelle fait place au blanc et on remarque une correspondance évidente dans le choix des couleurs. L’exposition présente aussi des diptyques et triptyques de chacun.