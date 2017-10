Une pensée pour Daniel Renaud

Les Cataractes de Shawinigan et leur nouvel entraineur en chef Daniel Renaud n’ont pas savouré la victoire à leurs huit premiers matchs (fiche 0-7-1-0), période durant laquelle les Mauriciens ont marqué seulement 14 buts mais en ont alloué 35.

«Je sais exactement comment Daniel se sent», a dit un Philippe Boucher compatissant à l’endroit de celui qui fut son adjoint pendant trois saisons à Québec.

À sa première saison à la barre des Québécois, les Remparts de Boucher avaient engrangé une seule victoire à leurs neuf premiers matchs (5 points de classement). Les comparaisons avec l’ancien régime de Patrick Roy fusaient et certains partisans exigeaient le congédiement immédiat du nouveau patron!

«Ce début de saison difficile s’est avéré le meilleur régime de ma vie. J’avais perdu 15 livres cette année-là! «Dans le cas de Dan, son club a l’air de bien jouer, ils font de bonnes choses. Ça leur prendra seulement une victoire pour que ça débloque.»

Après ce début cahotique explicable par l'absence de plusieurs éléments clés actifs dans les camps d'entrainement professionnels, les Diables rouges avaient repris du poil de bête en gagnant huit de leurs neuf matchs suivants et Boucher avait pu souffler.

Les moins de 17 ans

L’entraineur en chef des Tigres Louis Robitaille agira comme entraineur adjoint de l’équipe canadienne noire au Mondial des 17 ans qui s’amorcera le 2 novembre à Dawson Creek et Fort St. John, en Colombie-Britannique.

«Nous avons eu un appel conférence aujourd’hui (jeudi) pour finaliser les trois alignements du Canada. Ils seront dévoilés dans la semaine du 23 octobre», a précisé Robitaille.

La LHJMQ sera bien représentée au sein de la délégation de 66 joueurs, croit le pilote des Félins. Alexis Lafrenière, Samuel Poulin, Jakob Pelletier, Xavier Parent, Maxence Guénette, réclamés du 1er au 5e rang lors de la dernière séance de repêchage, semblent assurés d’un poste à l’exemple de plusieurs autres sélections de premier tour de juin.

Chez les Remparts, Pierrick Dubé a participé au camp estival à Calgary.

Boivin : succès immédiats

Le Québécois Félix Boivin n’a pas mis de temps à s’acclimater à son nouvel environnement félin. En six parties, le défenseur de 19 ans a amassé sept points et il anime activement l’attaque massive des Tigres (24,1 %, 5e rang). «J’ai eu la chance de me joindre à une belle gang et à une bonne équipe», a dit Boivin qui avait demandé de quitte le Titan de Bathurst pour se rapprocher de sa famille et des raisons académiques. «Le cégep à distance ce n’est pas pour tout le monde», émet-il.

En dépit de l’excellent début de saison des Tigres, Boivin met en garde ceux qui les ont déjà vissés dans le siège de favoris.

«On a seulement sept matchs de jouer. Concentrons-nous sur nos performances. De toute façon, après les Fêtes de bons joueurs viendront aider les meilleures équipes.»