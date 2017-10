Une soirée mémorable pour Samuel Girard

Le Québécois Samuel Girard a marqué son premier but en carrière dans la Ligue nationale tôt en deuxième période, en plus d’inscrire une mention d’aide, et les Predators de Nashville ont battu les Stars de Dallas au compte de 4-1, jeudi au Tennessee.

Ayant effectué ses débuts dans le circuit Bettman deux jours auparavant, Girard a fait plaisir à ses nombreux proches réunis au Nationwide Arena lorsqu’il a décoché un tir sur réception qui est passé par-dessus l’épaule du gardien Ben Bishop. Auteur d’un but dans un filet désert en fin de rencontre, P.K. Subban a participé à cette réussite mémorable pour l’ancien des Cataractes de Shawinigan.

Filip Forsberg et Viktor Arvidsson ont aussi touché la cible pour les finalistes de la Coupe Stanley qui revendiquent un dossier de 2-2-0. Le vétéran Pekka Rinne a stoppé 30 rondelles.

Par ailleurs, l’ex-arrière du Canadien de Montréal Yannick Weber a été blessé à la tête quand il a reçu une mise en échec dans son angle mort de Martin Hanzal durant les premières minutes du duel. Il n’est pas revenu au jeu, tandis que le joueur fautif a écopé d’une punition majeure pour obstruction. Hanzal pourrait éventuellement être suspendu.

Jamie Benn avait procuré les devants aux Stars au premier tiers. Bishop a réalisé 27 arrêts.