14 choses fascinantes (ou pas) qui se sont passées un Vendredi 13 dans le merveilleux monde du sport

C’est connu, le 13 est un chiffre malchanceux.

C’est d’ailleurs parce que Mats Sundin portait le numéro 13 que les Nordiques de Québec ont fini par déménager et parce que Pierre Lambert portait également le numéro 13 que Lance et compte est devenu une émission complètement insupportable à regarder après la troisième saison. Tout le monde sait ça.

Et si on ajoute à cela la trahison du Christ par Judas un vendredi, juste au début d’une belle fin de semaine de quatre jours, on a droit à un beau cocktail d’infortune prêt à démontrer l’étendue de sa cruauté à une, deux ou trois reprises (maximum!) par année.

Le merveilleux monde du sport n’échappe pas à la guigne, mais comme vous le verrez, il n’y a pas que de malheureux événements qui se sont déroulés un Vendredi 13.

Voici quelques dates auxquelles se sont passées des choses fascinantes (ou pas):



Vendredi 13 septembre 1907

La Canadian Interprovincial Rugby Football Union (aussi nommée Big Four) est formée avec en son sein les Tigers de Hamilton, les Argonauts de Toronto, les Rough Riders d’Ottawa Rough & la Montreal Amateur Athletic Association Football Club. En 1960, elle deviendra la conférence de l’Est de la Ligue canadienne de football.

Vendredi 13 février 1920

La National Negro Baseball League est mise sur pied. Comme son nom l’indique, elle est une des ligues de baseball à l’intention des Afro-américains qui sont, en 1920, toujours sous le joug de la ségrégation et ne peuvent jouer dans le baseball majeur, qui demeurera tout blanc jusqu’à l’avènement de Jackie Robinson, en 1947.



Vendredi 13 mars 1925

Le Canadien de Montréal devient champion de la LNH en vertu du forfait des Tigers de Hamilton dont les joueurs sont en grève pour des raisons salariales. Les Glorieux avaient d’abord disposé des St.Pats de Toronto en demi-finale. Les Habitants ne remportent toutefois pas la Coupe Stanley cette année-là, puisque l’équipe s’incline face aux Cougars de Victoria de la Ligue de hockey de l’Ouest du Canada. Ce sera la dernière fois qu’une formation de l’extérieur de la LNH soulèvera le précieux trophée.

Vendredi 13 juillet 1934

Babe Ruth claque son 700e circuit en carrière aux dépens de Tommy Bridges des Tigers de Detroit au Navin Field (qu’on connaîtra plus tard sous le nom de Tiger Stadium). Il est le premier de l’histoire du baseball majeur à atteindre cette marque.

Vendredi 13 juin 1947

Les Red Sox de Boston remportent la toute première partie de leur histoire disputée en soirée au mythique Fenway Park. Ils ont le dessus 5 à 3 face aux White Sox de Chicago devant 34 510 spectateurs venus assister à cet événement historique.

Vendredi 13 janvier 1961

C’est la naissance du gardien de but Kelly Hrudey, bien connu dans les années 1980 alors qu’il a évolué successivement pour les Islanders de New York et les Kings de Los Angeles. On se souvient du bandeau qui dépassait derrière son masque lors de la finale de la Coupe Stanley 1993 face au Canadien. Après avoir conclu sa carrière avec les Sharks de San Jose en 1997-98, Hrudey est devenu analyste lors de la diffusion des parties de la LNH à la CBC et à Sportsnet.

Archives JdM

Vendredi 13 août 1971

Patrick Carpentier voir le jour. Pilote automobile de talent, il fracasse tous les records en Formule Atlantique en 1996 avant de passer en série CART l’année suivante. Il connaîtra une carrière d’une dizaine d’années dans divers championnats de course automobile.

Vendredi 13 septembre 1991

Une poutre de 55 tonnes située entre les consoles 9 et 10 s’effondre au sol au Stade olympique de Montréal. L’accident ne fait pas de victimes, mais doit entraîner la fermeture du stade pour trois mois. Les Expos devront disputer leurs 13 derniers matches locaux sur la route.

Vendredi 13 janvier 1995

Le commissaire de la LNH Gary Bettman et le directeur de l’Association des joueurs de la LNH Bob Goodenow annoncent qu’ils en sont venus à une entente sur la convention collective, ce qui a pour effet de mettre fin au conflit de travail dans la la ligue. Les activités reprendront le 20 janvier et la saison sera écourtée à 48 parties.

Vendredi 13 décembre 1996

Le lanceur Roger Clemens, alors joueur autonome, appose sa signature au bas d’un contrat qui lui est offert par les Blue Jays de Toronto. Les deux saisons suivantes seront couronnées de succès pour l’artilleur puisqu’il remportera la triple couronne (plus de victoires, meilleure moyenne de points mérités et plus de retraits sur trois prises) et le Cy Young en ces deux occasions.

Archives JdM

Vendredi 13 juin 1997

Les Bulls de Chicago défont le Jazz de l’Utah par la marque de 90 à 86 et remportent ainsi un cinquième championnat de la NBA (et un deuxième consécutif). Deux jours plus tôt, Michael Jordan était une fois de plus entré dans la légende en disputant ce que l’on appelle désormais The Flu Game: Air Jordan avait en effet donné la victoire aux siens grâce à une performance époustouflante, et ce, en dépit d’une intoxication alimentaire et d’une forte fièvre.

Archives JdM

Vendredi 13 août 2004

Les Jeux de la XXVIIIe Olympiade de l’ère moderne s’ouvrent à Athènes, en Grèce. 201 nations et 10 625 athlètes y participeront. Le nageur américain Michael Phelps en sera la grande vedette avec une récolte de huit médailles, dont six d’or.

Vendredi 13 mai 2011

Derek Boogaard, un joueur des Rangers de New York, est retrouvé mort à son domicile. Son autopsie révèlera qu’il est décédé accidentellement à la suite d’une absorption d’alcool conjuguée à celle d’un analgésique puissant, l’oxycodone. Deux autres hockeyeurs jouant un rôle d’homme fort comme lui, Rick Rypien et Wade Belak, trouveront également la mort dans des circonstances tragiques lors de cet été-là.

Vendredi 13 juin 2014

Les Kings de Los Angeles remportent une deuxième coupe Stanley en trois ans en ayant le dessus 3 à 2 sur les Rangers de New York. C’est Alec Martinez qui joue les héros en inscrivant le but victorieux lors de la deuxième période de prolongation. Les Kings entrent dans l’histoire en devenant l’équipe ayant dû disputer le plus de matches en séries éliminatoires (26) pour décrocher le championnat.