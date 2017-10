SAVOIE, Ghislain



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 8 octobre 2017, à l'âge de 77 ans et 8 mois, est décédé monsieur Ghislain Savoie, époux de madame Micheline Leclerc, fils de feu madame Omérilda Ouellet et de feu monsieur Paul Willy Savoie. Il demeurait à Lévis.Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants: Christian (Hillary Weinstein), feu Dany, Jesse (Karine St-Hilaire) et James (Marilyne Bergeron); ses petits-enfants: Van Zappa, Dylan, Madison, Christopher, Lucas, Noah. Il était le frère de: feu Jean-Guy (feu Denise Robitaille), feu Gisèle (Daniel Ouellet), feu Paule-Andrée (André Turgeon), Nicole (Claude Ratté), Ginette (Jean Deslauriers). Il laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Leclerc: feu Jean-Louis, feu Françoise (feu Pierre Belleau), Liliane (feu Yvan Deschène), Marcel (Raymonde Turmel), feu Jacques, Andrée (Denys Gaumond), Guy (Julienne Turmel), Benoît (feu Magella Careau), feu Michelle (feu Paul-André Emond), Claude (Claire Bouchard), feu Claudette, Carolle (Vital Landry); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 16h30 à 18h30.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison Michel-Sarrazin,téléphone : 418 687-6084, site web : www.michel-sarrazin.ca. Des formulaires seront disponibles sur place au salon.