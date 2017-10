Anne Guérette propose un tramway à 700 millions $ en haute ville

Démocratie Québec a fait son lit en matière de mobilité. Le parti d'Anne Guérette établit son plan autour d'un tramway de 700 millions $ qui circulerait de Saint-Roch à Sainte-Foy, en passant par la haute ville.

La chef de Démocratie Québec en a fait l'annonce vendredi matin. «Un réseau de transport en commun structurant, c'est la pièce maîtresse du puzzle pour en arriver à réduire la congestion», a fait valoir Anne Guérette.

Le futur tramway partirait de Saint-Roch et monterait sur la colline parlementaire par un tunnel de 1 km. Les wagons poursuivraient ensuite leur route par le chemin Sainte-Foy ou par le boulevard René-Lévesque – cela reste à préciser – pour se rendre jusqu'à la tête des ponts, par le boulevard Laurier. Ce faisant, deux voies de circulation seraient enlevées aux automobiles, ont convenu Mme Guérette et son candidat Christophe Navel, mais cela n'aura pas d'impact majeur selon eux puisque plusieurs automobilistes vont troquer la voiture pour le tramway, qui sera plus rapide.

Démocratie Québec veut «ouvrir la discussion» pour permettre une connexion avec Lévis.

S'appuyant sur des études de 2003, que le parti a actualisées, Mme Guérette estime que son projet de 11,6 km coûterait 60 millions $ par kilomètre, incluant la construction du tunnel. DQ veut démarrer son projet en 2020. Le parti est confiant de faire financer à 100 % par les gouvernements supérieurs, affirme Mme Guérette.

Démocratie Québec complète son plan avec un nouveau pôle d'échange à Lebourgneuf et avec un réseau de stationnements incitatifs d'où les usagers seraient dirigés par navettes ou par métrobus vers le parcours du tramway.