Ça sent la fin pour Peterson

Le grand Adrian Peterson, après une feuille de route spectaculaire au Minnesota, n’aura fait que passer chez les Saints. Difficile d’imaginer que l’échange qui l’a mené plus tôt cette semaine chez les Cardinals de l’Arizona relance sa carrière qui piétine depuis deux ans.

L’un des véritables grands porteurs de ballon de son époque pourrait toujours rebondir, même à 32 ans. Avec 11 828 verges au compteur, il a été l’un des joueurs les plus spectaculaires de sa génération.

Les Cardinals n’ont pas payé la lune pour tenter de relancer leur attaque au sol, la pire à travers toute la NFL avec une risible moyenne de 51,8 verges par match et pire encore, de 2,6 verges par portée. De leur côté, les Saints ont obtenu un choix au repêchage conditionnel en échange d’un joueur qui ne figurait clairement pas dans les plans, avec 27 petites courses en quatre matchs.

La transaction entre les deux équipes fait donc du sens puisque les Saints reçoivent une compensation minimale pour mettre un terme à un mariage voué à l’échec, tandis que les Cardinals tentent un dernier effort pour sauver leur offensive à la dérive.

AU BOUT DU ROULEAU ?

Il est cependant permis de croire que les chances que Peterson connaisse une renaissance dans son nouvel environnement sont minces. S’il est vrai que le porteur David Johnson connaissait un succès monstre avec les Cardinals avant de tomber au combat, son explosivité à 25 ans demeure plus convaincante que celle du vétéran amoché qui s’amène.

Autant le style fougueux de Peterson lui a valu un brillant parcours, autant il semble avoir hypothéqué son corps. N’ayant jamais fui le moindre contact, courant à chaque portée comme un forcené sans égard pour sa longévité, il est aujourd’hui en perte de vitesse.

Peterson a raté quatre matchs en 2011, 15 matchs en 2014 (suspension) et 13 matchs l’an dernier. Avant sa blessure l’an dernier, sa moyenne de verges par course avait chuté à 1,9.

LIGNE OFFENSIVE DOUTEUSE

Le porteur a récemment laissé entendre qu’au Minnesota, les signes apparents de son déclin étaient plutôt attribuables à la performance d’une ligne offensive médiocre devant lui. Attendez qu’il fasse connaissance avec la ligne à l’attaque poreuse des Cards...

L’autre facteur à considérer à ce stade avancé de la carrière de Peterson, c’est qu’il est inefficace sur le jeu aérien, autant en situation de protection qu’en situation de réception de passes.

Les porteurs qui sont au goût du jour sont pour la plupart complets dans toutes ces facettes du jeu. C’est donc dire qu’il ne verra que très peu de terrain en situation de troisièmes essais, une responsabilité qui convient davantage au dynamique Andre Ellington.

Tout le monde souhaite voir les légendes terminer leur carrière au sommet et c’est encore théoriquement possible que Peterson retrouve sa fontaine de Jouvence. Mais entre la théorie et la pratique, il y a souvent une marge difficile à franchir.

Semaine 6

(Mes choix en rouge)

*Jeudi*

Philadelphie en Caroline EAGLES

*Dimanche*

Chicago à Baltimore (13 h) RAVENS

Cleveland à Houston (13 h) TEXANS

Green Bay au Minnesota (13 h) PACKERS

Detroit à La Nouvelle-Orléans (13 h) SAINTS

Miami à Atlanta (13 h) FALCONS

Nouvelle-Angleterre à NY Jets (13 h) PATRIOTS

San Francisco à Washington (13 h) REDSKINS

Tampa Bay en Arizona (16 h 05) BUCCANEERS

LA Rams à Jacksonville (16 h 05) RAMS

Pittsburgh à Kansas City (16 h 25) CHIEFS

LA Chargers à Oakland (16 h 25) RAIDERS

NY Giants à Denver (20 h 30) BRONCOS

*Lundi*

Indianapolis au Tennessee (20 h 30) TITANS

*Résultats*

La semaine dernière 6 en 14 (42,9 %)

Total cette saison 42 en 77 (54,5 %)

* Équipes en congé : Bills, Bengals, Cowboys, Seahawks