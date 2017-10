Dans une Galaxie plus loin de chez vous

Les fans de Dans une galaxie près de chez vous devront s’armer de patience. Le projet d’un troisième film, annoncé plus tôt cette année, a été mis de côté pour l’instant. Le Romano Fafard n’est donc pas près de se poser dans les cinémas de la province.

« On avait commencé le projet, mais il y a un projet BD qui se développe, raconte Claude Legault. C’est Julien Paré-Sorel qui fait les dessins, un jeune très talentueux. On va donc ralentir et terminer le projet BD. Plus tard, on recommencera le projet film », affirme l’acteur de 19-2 à l’événement caritatif du Regroupement Partage, au Centre des sciences, jeudi dernier.