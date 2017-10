Des chansons inédites de Whitney Houston

Un peu plus de cinq ans après la mort de Whitney Houston, les admirateurs de la regrettée chanteuse et actrice américaine pourront entendre des pièces inédites enregistrées il y a longtemps.

Afin de souligner les 25 ans de la sortie du film «Le garde du corps» («The Bodyguard» en version originale anglaise) et de sa très populaire trame sonore, l’étiquette de disques Legacy Recordings proposera le nouvel album «I Wish You: More From The Bodyguard» le 17 novembre prochain, apprend-on de ET Online.

Avec l’accord de la succession de Whitney Houston, qui tient le haut de l’affiche de ce drame sentimental avec Kevin Costner, des chansons interprétées en concert pendant la tournée «The Bodyguard», de 1993 et 1995, mais aussi livrées en studio seront donc dévoilées. «I’m Every Woman» a notamment été remixée pour l’occasion.

En un quart de siècle, le disque «The Bodyguard: Original Soundtrack Album» s’est écoulé à plus de 40 millions d’exemplaires à travers le monde, en faisant la trame sonore la plus vendue à ce jour. Cet immense succès, on le doit en grande partie à la très populaire «I Will Always Love You» qui a entre autres permis l’obtention de deux Grammy Awards en 1994.

Le décès de Whitney Houston remonte au 11 février 2012. L’artiste de 48 ans avait alors été retrouvée sans vie dans la baignoire de sa chambre d’hôtel à Beverly Hills.