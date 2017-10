Divertissant et en plein contrôle

Ils ont hué Donald Trump, survolé Times Square et imité Céline Dion et le groupe Kiss. Messmer a une fois de plus pris le contrôle d’une trentaine de spectateurs devant un public qui a eu énormément de plaisir.

Le fascinateur, qui a hypnotisé 150 000 spectateurs, lançait, vendredi, dans une salle Albert-Rousseau, remplie au maximum de sa capacité, son tout nouveau spectacle Hypersensoriel.

Après Fascinateur et Intemporel, Messmer exploite, cette fois-ci, les cinq sens.

En complet, apparaissant sous des jets de fumée, il demande au public comment ça va. Et lorsque tout le monde répond par un oui bien puissant, il précise que tout ça va changer.

Après avoir sélectionné une quinzaine de sujets, parmi la cinquantaine qui s’est retrouvée sur les planches, Messmer prend le contrôle des participants qu’il a retenus et les fait tomber comme des mouches.

Ça s’endort, ça médite et ça réagit sous l’effet des gaz hilarants ou d’odeurs nauséabondes. Messmer les avise d’utiliser leurs chaussures en guise de masques à gaz et tout le monde, au grand plaisir d’un public délirant, renifle ses chaussures. Est-ce qu’on applaudit les pouvoirs du fascinateur ou les possédés qui s’exécutent ? On opte plus pour le deuxième choix.

Surfin’ USA

Ayant peur des hauteurs, Jean-Philippe et Myriam, hypnotisés, se retrouvent dans les airs, soulevés par des chaînes, survolant New York comme des oiseaux.

Les autres sujets assistent à un discours de Donald Trump. Un participant indique qu’il est contre le mur et qu’il aime les Mexicains, pour ensuite dire, quelques secondes plus tard, qu’il les détestent.

Dans un numéro qu’il réalise pour la première fois, un Messmer, qui apparaît dans un casque de réalité virtuelle, amène Yannick à devenir Paul Stanley de Kiss. Accompagné par trois autres sujets, ça joue de la guitare, de la basse et de la batterie au son de I Was Made for Loving You. La dame personnifiant Gene Simmons descendra dans la foule essayant, en vain, de faire lever les gens.

Un des bons numéros d’Hypersensoriel est celui où le fascinateur amène ses sujets à danser et faire du surf au son de la musique des Beach Boys. Une pièce qu’il fera à jouer, à nouveau, au début de l’entracte et lors de la deuxième partie, amenant lesdits individus, qui ont regagné leurs sièges, à danser et surfer à nouveau.

Contrairement au spectacle Intemporel, Messmer réussit avec Hypersensoriel à éviter les éléments de redondance liés à l’hypnotisme, avec des situations loufoques, divertissantes et des participants savoureusement envoûtés.

On peut se poser mille et une questions, douter fortement de la véracité de l’opération, ou croire que tout ça est vrai, mais s’il y a une évidence, c’est que le public, lui, comme ceux qui se retrouvent sur scène, a un maximum de plaisir.

Messmer est de retour, samedi soir et dimanche, à la salle Albert-Rousseau, ainsi que les 22 et 23 mars.