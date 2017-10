Environ 10% des ruptures sont mortelles

Une rupture d’anévrisme comme celle qui a tragiquement coûté la vie à Suzie Tremblay cette semaine ne survient que très rarement et est extrêmement difficile à déceler à l’avance.

« Il y a à peu près 7 cas sur 100 000, et il y en a peut-être un cas sur 10 qui est aussi intense et qui décède sur le coup », indique Dr Michel Beaudry, chef du service de neurologie à l’hôpital de Chicoutimi.

« Plus l’anévrisme est gros, plus il y a de chance de rupture. C’est comme une voile qui se déchire. Si ça fend au complet, le sang sort à pleine vitesse et ça mène à des conditions très graves, jusqu’au décès, mais c’est rare que ça arrive », précise le neurologue.