THIBAULT, Jeanne-D'Arc



Au CHSLD St-Antoine, le 30 septembre dernier, à l'âge de 96 ans, est décédée Madame Jeanne-D'Arc Thibault, épouse de feu François Proulx. Elle était la fille de feu Donat Thibault et feu Clara Pouliot. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Suzanne (Jacques Vigneault), Rachel (feu Marcel Lortie), Louise (Gilles Desnoyers), Michel, Denis, feu Alain, Danielle (Daniel Girard) et feu Josée; ses petits-enfants: Eric (Annie Giroux), Carl (Valérie Laliberté Gagné), feu François, Ralph, David, Karine et Thomas; ses arrière-petits-enfants et arrière-arrière-petits-enfants; ses frères et soeurs; sa belle-sœur Jacqueline Alain, neveux et nièces ainsi que d'autres parents et amis. La famille recevra les condoléances audès 9h.La famille désire remercier le personnel soignant du CHSLD St-Antoine pour les bons soins prodigués. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Québécoise du Cancer (190 Rue Dorchester, Ville de Québec, QC G1K 5Y9).