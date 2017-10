France Lauzière devient présidente et chef de la direction de Groupe TVA

Le président et chef de la direction de Québecor, Pierre Karl Péladeau, a annoncé vendredi la nomination de France Lauzière à la tête de Groupe TVA.

Actuellement à la tête de la division Québecor Contenu, Mme Lauzière devient donc également présidente et chef de la direction de Groupe TVA, en remplacement de Julie Tremblay qui s’en va à la retraite.

«J'ai eu le privilège de travailler avec Julie (Tremblay) pendant plus de 25 ans et elle m'a toujours impressionné par sa volonté de s'investir pour le succès de l'entreprise», a souligné dans un communiqué M. Péladeau.

En plus de partir à la retraite, Mme Tremblay quitte aussi son poste d'administrateur de Groupe TVA et son poste de présidente et chef de la direction de Québecor Groupe Média.

Pour sa part, France Lauzière conservera la direction de l'équipe de Québecor Contenu, qu’elle occupe depuis 2013. Avant cela, elle a été nommée vice-présidente à la programmation de TVA en 2006.

«Appuyée d'une solide équipe aux contenus, France a su mener TVA et ses chaînes spécialisées vers des sommets d'écoute inégalés, et ce, malgré la prolifération des sources de contenu en divertissement», a indiqué Pierre Karl Péladeau.

Le grand patron de Québecor a également annoncé la nomination au poste de vice-présidente principal et chef de l'exploitation de Groupe TVA de Martin Picard, qui s'est joint à TVA en 2002. Il occupait jusqu'à maintenant le poste de directeur principal de l'administration et du financement.

Québecor a annoncé que tous les changements sont en vigueur dès vendredi.