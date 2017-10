La ménopause et la sexualité

Josée, une femme de 51 ans, raconte : « Vers 46 ans, j’ai commencé à me sentir différente. Je ne saurais pas trop comment l’expliquer, mais je réalisais tranquillement que je ne me sentais plus bien dans ma vie. La meilleure façon de vous le dire, c’est un peu comme si j’étais jetée à l’extérieur de moi ! Le sentiment que quelque chose avait pris possession de mon corps ! Je sais que je n’ai pas de problèmes de personnalité, ce n’est pas ça ! C’est juste que tous ces questionnements, tous ces changements qui s’opéraient, se faisaient à mon insu et contre ma volonté ! Je devenais irritable, je n’avais plus de patience. J’ai remis mon couple en question au point de me séparer de mon chum avec qui j’ai partagé 18 ans de ma vie. En crise ! Honnêtement, ce fut une période si difficile à traverser que j’ai dû me résigner à aller chercher de l’aide. Mon médecin m’a référé une psychologue. Mais là, j’aurais besoin d’une sexologue ! Ma libido m’abandonne, alors qu’elle a toujours été très forte. Je vis présentement de grands bouleversements à ce niveau-là. Heureusement, ma ménopause est bien installée et je ne vis plus les hauts et les bas d’il y a quelques années. Je ne sais pas comment j’aurais pu gérer tout ça en même temps ! »