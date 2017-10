La Volkswagen Jetta GLI abandonne la transmission manuelle

La version axée sur la performance de la Volkswagen Jetta, la GLI, ne sera pas offerte avec une transmission manuelle à partir de 2018.

Volkswagen a déjà confirmé la nouvelle pour le marché américain, et selon toute vraisemblance, la même décision affectera les consommateurs canadiens.

Selon The Truth About Cars, ce changement aurait été motivée par une trop faible popularité de la boîte manuelle chez les acheteurs de la Jetta GLI. Équipée d’un moteur turbocompressé de 2,0 litres développant 210 chevaux et 207 livres-pied, la GLI est commercialisée comme la Jetta axée sur le plaisir de conduire.

À lire aussi: Repose en paix, transmission manuelle

Pourtant, les principaux rivaux de la Jetta GLI continuent tous à garder la boîte manuelle au catalogue. On n’a qu’à penser à la Honda Civic Si, à la Hyundai Elantra Sport ou à la Nissan Sentra Nismo.

Volkswagen Jetta GLI

Un autre coup dur

Il s’agit d’un deuxième pied-de-nez à la transmission manuelle en peu de temps chez Volkswagen. Il y a quelques mois à peine, c’est l’iconique Beetle qui avait fait jaser en abandonnant ses versions à trois pédales.

Définitivement, les temps sont durs pour la transmission manuelle...