Le dernier de deux

Plusieurs démonstrations mathématiques ont prouvé que toute année comporte, au minimum, un vendredi 13 et, au maximum, trois.

Records fracassés

La 18e Dégustation de prestige, au profit de la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis (FHDL), a permis de fracasser de nouveaux records, tant par le nombre de participants (639 personnes) que le montant net amassé (181 500 $), le 4 octobre dernier, sous la présidence d’honneur de Mario Girard, président directeur général de l’Administration portuaire de Québec. Sur la photo, dans l’ordre habituel : Dr Gaétan Barrette, ministre de la Santé et des Services sociaux ; Mario Girard, président d’honneur ; Denys Légaré, PDG de la FHDL ; Bernard Couture, président de la FHDL et Me Stéphane Audy, président du comité organisateur.

Intronisés

Le Panthéon des sports du Québec a accueilli récemment 14 nouveaux intronisés lors de son 27e Gala à Montréal. Parmi les intronisés, notons Dean Bergeron (athlétisme en fauteuil roulant), 48 ans, originaire de La Baie au Saguenay. De 1996 à 2008, il accumula un impressionnant total de 11 médailles aux Jeux paralympiques. Aujourd’hui, Dean Bergeron a pris sa retraite du sport de compétition, mais il prononce encore des conférences. Voici la traditionnelle photo des intronisés 2017. Dean se retrouve aux côtés de l’une de ses idoles de jeunesse, l’ex-capitaine du Canadien, Bob Gainey. Debout : Jacques Baril, Jacques Doucet, François-Louis Tremblay, Donald Dion et Barry F. Lorenzetti. Assis : Robin Corsiglia, Dean Bergeron et Bob Gainey.

On « spin » pour Éliot

Le tout premier 24H Spinning, au profit de l’athlète beauceron de snowboardcross Éliot Grondin, se tiendra demain et dimanche, chez Profil Action Santé de Sainte-Marie. Les participants auront la chance de pédaler en compagnie de la double médaillée olympique en snowboardcross, Dominique Maltais, qui ouvrira l’événement. Le fondeur Pierre Harvey viendra aussi pédaler avec les participants durant la journée. L’objectif de l’événement est de récolter au minimum 15 000 $. Plus de détails sur eliotgrondin.com. Sur la photo, de gauche à droite : le père d’Éliot, Jean-François Grondin ; Éliot Grondin, sa mère Mélanie Turcotte et Anne Toulouse de RBC Banque.

Anniversaires

Mario Lirette (photo), animateur et comédien québécois, 66 ans... Ian James Thorpe, nageur australien, surnommé La Torpille, 35 ans... Marc-André Bergeron, directeur, développement des joueurs des Cats de Shawinigan, 37 ans... Éric Coulombe, le plus jeune des 3 frères (Alex Coulombe ltée), 52 ans... Châtelaine, chanteuse québécoise, 64 ans.... Paul Simon, membre de Simon & Garfunkel, 76 ans... Nana Mouskouri, chanteuse grecque, 83 ans.

Disparus

Le 13 octobre 2016. Jean Crête (photo), 84 ans, père du commentateur sportif Alain Crête (RDS)... 2016. Jim Prentice (photo), 60 ans, ancien premier ministre de l’Alberta et ancien député fédéral... 2016. Bhumibol Adulyadej, 88 ans, roi de Thaïlande, le plus vieux monarque en exercice... 2016. Dario Fo, écrivain italien, prix Nobel de littérature en 1997... 2015. Sue Lloyd-Roberts, 64 ans, journaliste de télévision britannique (BBC)... 2014. Elizabeth Norment, 61 ans, actrice américaine (House of Cards)... 2010. Gérard Berliner, 54 ans, compositeur, chanteur et acteur français... 2009. Al Martino, 82 ans, crooner américain... 2008. Alexei Cherepanov, 19 ans, le choix de premier tour des Rangers de New York en juin 2007...